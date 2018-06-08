Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 08.06.2018: Episode 27
45 Min.Folge vom 08.06.2018Ab 6
In dieser Folge unterstützen die „Texas Games Wardens“ Mitarbeiter der Drogenfahndung bei einer groß angelegten Razzia, denn die Beamten haben im abgelegenen Niemandsland eine riesige Drogenplantage entdeckt. Das Anbaugebiet ist nur mit dem Boot erreichbar - dort vernichten die Gesetzeshüter rund 5000 Marihuana-Pflanzen. Hendrik Volschenk verhört unterdessen einen Verdächtigen, der im Addicks Reservoir 15 Hirsche mit einer Armbrust erlegt haben soll - in dem Naturschutzgebiet ist das Jagen strengstens untersagt.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
