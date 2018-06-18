Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 28

DMAXFolge vom 18.06.2018
Episode 28

Episode 28Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 18.06.2018: Episode 28

44 Min.Folge vom 18.06.2018Ab 12

Der Sulphur River ist über die Ufer getreten, dabei wurde auch ein Firmengelände überschwemmt. Die Eigentümer handeln mit Propangas, deshalb versuchen Benny Richards und Chris Fried die Tanks auf dem Areal zu sichern, bevor die Fluten dort irreparable Schäden anrichten. Während der Ausbildung wurden die „Texas Game Wardens“ auch auf solche Katastrophenfälle vorbereitet. Im Webb County sorgt derweil eine Kreischeule in einem Vorgarten für Aufregung. Eine Hausbesitzerin fürchtet, der Raubvogel könnte ihre Haustiere angreifen.

Alle verfügbaren Folgen