Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 11.06.2018: Episode 29
45 Min.Folge vom 11.06.2018Ab 6
Wenn in Texas die Taubenjagdsaison beginnt, haben die Mitarbeiter des „Park and Wildlife Departments“ alle Hände voll zu tun. Denn pro Tag darf man dort nur 15 Vögel erlegen. Darüber hinaus kontrollieren Jayme DeSchaaf und seine Kollegen auch regelmäßig die Flinten der Hobby-Schützen. Angler müssen sich beim Ausflug in die Natur ebenfalls an Regeln halten, damit das Ökosystem nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Jungfische gehören nicht in den Fangkescher: Wer gegen diese Vorschrift verstößt, dem droht ein saftiges Bußgeld.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
