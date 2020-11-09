Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 09.11.2020: Folge 1
44 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 6
Austern aus verschmutzten Küstengewässern eignen sich nicht für den Verzehr, denn die Schalentiere könnten mit Schadstoffen belastet sein. Deshalb nimmt es Jennifer Provaznik bei einer Kontrolle in Galveston sehr genau. Die Wildhüterin hat einen Angler im Visier, der auf einem Bahngelände Muscheln von den Steinen kratzt. Bei der Wildschweinjagd muss man in Texas ebenfalls Regeln beachten. Vom Sumpfboot aus auf die Tiere zu schießen, ist strengstens untersagt. Ben Bailey sichtet im „Lone Star State“ Beweismaterial und stellt die Übeltäterin zur Rede.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe: 6
6
