Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 20.11.2020: Folge 10
45 Min.Folge vom 20.11.2020Ab 12
Der kleine Eisvogel wehrt sich nach Kräften, dabei will Mike Boone ihm nur Gutes tun. Das Tier hat sich in Lumberton an einem Zaun verletzt, am rechten Flügel klebt Blut. Deshalb bringt der texanische Wildhüter den gefiederten Patienten in eine Pflege- und Auffangstation. Dort kann er sich gründlich auskurieren, bevor er wieder in die Natur entlassen wird. Kegan Gould und Mike Hickerson fahren derweil am Rio Grande Patrouille. Die Jagdaufseher kontrollieren dort Angelplätze und halten an der Grenze Ausschau nach Menschen- und Rauschgiftschmugglern.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
