Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge 11

DMAXFolge vom 23.11.2020
Folge 11

Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 23.11.2020: Folge 11

45 Min.Folge vom 23.11.2020Ab 12

Eichhörnchen sind niedlich, clever und lustig anzuschauen. Aber in Texas darf man die wieselflinken Nager nicht als Haustiere halten. Deshalb entlässt Jagdaufseher James Cummings den Waldbewohner, der im Haus eines Drogen-Dealers gefunden wurde, im Taylor County wieder in die Natur. Shane Lewis und Matt Marshall sehen derweil am Canadian River nach dem Rechten. Dort findet ein Wettkampf mit Trucks und Geländewagen statt. Die Ordnungshüter führen an Ort und Stelle Sicherheitskontrollen durch, damit bei dem PS-Spektakel niemand zu Schaden kommt.

Alle verfügbaren Folgen