Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 24.11.2020: Folge 12
44 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 12
Albert Flores und Lerrin Williams reden im “Lone Star State” einer Hundebesitzerin ins Gewissen, die ihre Huskys in der prallen Sonne mit einer Leine angebunden hat – ohne einen Tropfen Wasser. Das grenzt bei Temperaturen um die 40 Grad an Tierquälerei. Deshalb sprechen die texanischen Ordnungshüter eine Verwarnung aus. David Hopkins und Cynde Aguilar knöpfen sich unterdessen auf dem Lake Nasworthy zwei Jetski-Fahrer vor. Die beiden Rowdys halten sich auf dem See nicht an die 15-Meter-Abstandsregel. Im Tom Green County ist eine Geldstrafe fällig.
Genre:Reality, Recht, Tiere
12
