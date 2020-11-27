Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 27.11.2020: Folge 15
45 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Die Hirschkuh läuft etwas holprig, aber sie scheint nicht schwer verletzt zu sein. Deshalb setzt James Cummings den Waldbewohner keinem unnötigen Stress aus. Der Wildhüter verzichtet darauf, das Tier einzufangen, und hofft stattdessen, dass es sich von allein wieder erholt. Shane Horrocks und Colby Hensz bekommen es in Texas unterdessen mit alkoholisierten Streithähnen zu tun. Die Passagiere auf dem Party-Boot haben zu tief ins Glas geschaut – die Auseinandersetzung droht zu eskalieren. Deshalb landen zwei Personen in einer Ausnüchterungszelle.
Genre:Reality, Recht, Tiere
