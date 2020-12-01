Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge 17

Folge vom 01.12.2020
Folge 17

Folge 17Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 01.12.2020: Folge 17

44 Min. Ab 12

Ira Zuniga und sein Partner Roel Cantu fahren mit ihrem Boot auf dem Rio Grande Patrouille. Die beiden Wildhüter halten auf dem Grenzfluss Ausschau nach illegalen Stellnetzen. Randolph McGee stellt derweil beim Schusswaffentraining auf einem Übungsgelände seine Zielsicherheit unter Beweis. Danach greift der „Texas Game Warden“ örtlichen Polizeikräften bei einem Fall von häuslicher Gewalt unter die Arme. Und Jagdaufseher Brad Clark kümmert sich in dieser Folge um ein verwaistes Eichhörnchen. Das Jungtier ist im „Lone Star State“ aus dem Nest gefallen.

