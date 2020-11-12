Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 12.11.2020: Folge 4
44 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 6
Morgan Inman und Justin Eddins unterstützen die Polizei im Jasper County bei einer Großfahndung. Dort hat ein Pkw-Fahrer einen Streifenwagen von der Straße gedrängt. Die Wildhüter halten Ausschau nach einem silberfarbenen SUV. Als der Verdächtige zu Fuß in den Wald flüchtet, kommen im „Lone Star State“ Spürhunde zum Einsatz. Gerry Amundson kontrolliert derweil in Texas einen Angler. Der Mann besitzt keinen gültigen Fischereischein. Im Auto des 31-Jährigen entdeckt der Jagdaufseher stattdessen Marihuana-Tütchen, eine Waage und eine Crystal-Meth-Pfeife.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.