Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 13.11.2020: Folge 5
44 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 6
Regen und Sturmböen: In der Bezirkshauptstadt Nacogdoches wurde ein Rotschwanzbussard aus dem Nest geweht. Eine Passantin hat den Jungvogel auf der Straße aufgelesen und die Wildhüter informiert. Das Tier hat bei dem Sturz keine gravierenden Verletzungen erlitten. Deshalb bringt „Texas Game Warden“ Sean Reneau den Bussard mit Unterstützung der Feuerwehr zurück zu seinen Geschwistern. Und im Jasper County ist ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt. Jagdhüter Justin Eddins sichert die Unfallstelle ab, damit dort keine Schaulustigen zu Schaden kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.