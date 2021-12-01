Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 01.12.2021: Episode 22
44 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 6
Ein Truck-Fahrer behauptet im „Lone Star State“, er käme vom Holzhacken. Aber auf der Ladefläche seines Pick-ups klebt Blut. Möglicherweise hat der Mann illegal Wildtiere erlegt, deshalb fühlt Mike Boone dem Verdächtigen gründlich auf den Zahn. Bei der Entenjagd muss man im US-Bundesstaat Texas ebenfalls geltende Vorschriften beachten. Die Schützen dürfen maximal drei Patronen in ihre Flinte laden, damit die Federtiere eine reelle Chance haben, zu entkommen. Und Jamal Allen sorgt im Jefferson County dafür, dass diese Regel eingehalten wird.
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Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.