Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 11.03.2023: Episode 11
45 Min.Folge vom 11.03.2023Ab 12
Nachts werden am Brazos River vorwiegend Wildschweine gejagt. Tagsüber haben es die Schützen eher auf Hirsche abgesehen. Und bei Anglern ist der Fluss ebenfalls sehr beliebt. An dem Gewässer herrscht zuweilen jede Menge Betrieb. Deshalb kontrolliert Preston Whisenhunt, ob sich dort alle an die geltenden Regeln halten. Im Nacogdoches County beginnt unterdessen die Entensaison. Sean Reneau verschafft sich einen Überblick über die Art und die Anzahl der erlegten Tiere. Und Chelsea Bailey nimmt im „Lone Star State“ ihr neues Patrouillenboot in Augenschein.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
