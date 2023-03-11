Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 11

DMAX
Folge vom 11.03.2023
Folge vom 11.03.2023: Episode 11

45 Min.
Ab 12

Nachts werden am Brazos River vorwiegend Wildschweine gejagt. Tagsüber haben es die Schützen eher auf Hirsche abgesehen. Und bei Anglern ist der Fluss ebenfalls sehr beliebt. An dem Gewässer herrscht zuweilen jede Menge Betrieb. Deshalb kontrolliert Preston Whisenhunt, ob sich dort alle an die geltenden Regeln halten. Im Nacogdoches County beginnt unterdessen die Entensaison. Sean Reneau verschafft sich einen Überblick über die Art und die Anzahl der erlegten Tiere. Und Chelsea Bailey nimmt im „Lone Star State“ ihr neues Patrouillenboot in Augenschein.

