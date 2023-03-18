Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 18.03.2023: Episode 12
44 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 12
Jennifer Provaznik und ihr Partner Austin Shoemaker patrouillieren am Texas-City-Damm. Die Wildhüter:innen kontrollieren dort Angelscheine und sichern den Fortbestand der Artenvielfalt. Todd Long bekommt es unterdessen mit einem vorbestraften Missetäter zu tun. Der Mann hat sich den falschen Ort zum Jagen ausgesucht. Weil er schon einmal im Gefängnis saß, darf er außerdem keine Waffe bei sich tragen. Bei seiner Vernehmung verstrickt sich der Verdächtige in Widersprüche. Und im Jachthafen von Oak Cove ist ein Pick-up mit Anhänger ins Wasser gerollt.
Genre:Reality, Recht, Tiere
