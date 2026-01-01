Long Bright River
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Long Bright River
Long Bright River ist eine gefeierte US-Thrillerserie und basiert auf dem New York Times-Bestseller, den Barack Obama zu einem seiner Lieblingsbücher des Jahres 2020 erklärt hat. Im Mittelpunkt stehen zwei unterschiedliche Schwestern. Mickey ist eine engagierte Streifenpolizistin. Kacey wiederum ist gefangen im Drogensumpf und lebt auf denselben Straßen, auf denen ihre Schwester patrouilliert. Als Kacey zur gleichen Zeit verschwindet, als in der Nachbarschaft eine Mordserie beginnt, muss Mickey die Geheimnisse ihrer Vergangenheit lüften, um das Rätsel um das Verschwinden ihrer Schwester zu lösen.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: C+ AUSTRIA
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