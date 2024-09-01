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Afrika: Ein Kontinent der Chancen?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 01.09.2024
Afrika: Ein Kontinent der Chancen?

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Folge 1: Afrika: Ein Kontinent der Chancen?

26 Min.Folge vom 01.09.2024

In der ersten Folge erkunden Moderatorin Eva Weissenberger und Geopolitik-Experte Christian Kesberg die zunehmende Bedeutung Afrikas in der globalen Wirtschaft und Geopolitik. Sie beleuchten, wie der Kontinent, reich an Ressourcen und einer jungen Bevölkerung, zu einem entscheidenden Akteur im Wettbewerb um erneuerbare Energien und wirtschaftliche Chancen wird.

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