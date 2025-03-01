Zum Inhalt springenBarrierefrei
USA, China, Russland: Kippt das globale Machtgefüge?

Staffel 1Folge 21vom 01.03.2025
LOOKAUT

USA, China, Russland: Kippt das globale Machtgefüge?

Folge 21: USA, China, Russland: Kippt das globale Machtgefüge?

55 Min.Folge vom 01.03.2025

Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Amt steht die Welt vor geopolitischen Umwälzungen. Politikwissenschaftler Herfried Münkler analysiert im Gespräch mit Eva Weissenberger, welche Machtverschiebungen bevorstehen – von Trumps Interesse an Grönland über Russlands Expansionsdrang bis hin zu Chinas wirtschaftlichen Herausforderungen. Wie kann sich Europa behaupten, und welche Zukunft haben Demokratien in einer zunehmend autoritären Weltordnung?

