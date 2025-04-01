Zum Inhalt springenBarrierefrei
Digitalisierung: Finnland zeigt, wie's geht - Was können wir uns abschauen?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 24vom 01.04.2025
7 Min.Folge vom 01.04.2025

Finnland gilt als Vorreiter in Sachen Digitalisierung: Mit exzellenter Infrastruktur, starker Cybersecurity und einer lebendigen Startup-Szene zieht das Land Milliardeninvestitionen an. Ob E-Government, Smart Industry oder Events wie die "Slush" – Finnland kombiniert technologische Innovation mit traditionellen Stärken wie Holzindustrie und entwickelt sich auch im Automotive-Bereich rasant weiter. Ein Modell, von dem andere Länder lernen können.

