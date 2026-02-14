Loriot (5/14): Von Steinläusen, Möpsen und Mäusen - Vom Ferienglück und einem NudelproblemJetzt kostenlos streamen
Loriot
Folge 19: Loriot (5/14): Von Steinläusen, Möpsen und Mäusen - Vom Ferienglück und einem Nudelproblem
24 Min.Folge vom 14.02.2026
Zu Loriots beliebtesten Fernsehparodien gehört die von Professor Grizmek und der Steinlaus. Aussehen und Stimme waren so perfekt nachgeahmt, dass der berühmte Zoologe beim zufälligen Anschauen der Sendung völlig irritiert gewesen sein soll. Irritation ist ein Grundelement des Loriotschen Humors. So ist Fräulein Hildegard äußerst verwirrt, als ein Bekannter ihr einen Heiratsantrag macht und dabei mit einer Nudel jongliert. Und nicht weniger irritiert sind deutsche Badeurlauber in Spanien, die vor lauter Neubauten den Strand nicht mehr finden. Bildquelle: ORF/Studio Hamburg/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Loriot
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0