Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Loriot

Loriot (5/14): Von Steinläusen, Möpsen und Mäusen - Vom Ferienglück und einem Nudelproblem

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 14.02.2026
Loriot (5/14): Von Steinläusen, Möpsen und Mäusen - Vom Ferienglück und einem Nudelproblem

Loriot (5/14): Von Steinläusen, Möpsen und Mäusen - Vom Ferienglück und einem NudelproblemJetzt kostenlos streamen

Loriot

Folge 19: Loriot (5/14): Von Steinläusen, Möpsen und Mäusen - Vom Ferienglück und einem Nudelproblem

24 Min.Folge vom 14.02.2026

Zu Loriots beliebtesten Fernsehparodien gehört die von Professor Grizmek und der Steinlaus. Aussehen und Stimme waren so perfekt nachgeahmt, dass der berühmte Zoologe beim zufälligen Anschauen der Sendung völlig irritiert gewesen sein soll. Irritation ist ein Grundelement des Loriotschen Humors. So ist Fräulein Hildegard äußerst verwirrt, als ein Bekannter ihr einen Heiratsantrag macht und dabei mit einer Nudel jongliert. Und nicht weniger irritiert sind deutsche Badeurlauber in Spanien, die vor lauter Neubauten den Strand nicht mehr finden. Bildquelle: ORF/Studio Hamburg/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Loriot
ORF III
Loriot

Loriot

Alle 1 Staffeln und Folgen