Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Loriot

Loriot (14/14): Weihnachten bei den Hoppenstedts

ORF IIIStaffel 1Folge 28vom 14.02.2026
Loriot (14/14): Weihnachten bei den Hoppenstedts

Loriot (14/14): Weihnachten bei den HoppenstedtsJetzt kostenlos streamen

Loriot

Folge 28: Loriot (14/14): Weihnachten bei den Hoppenstedts

26 Min.Folge vom 14.02.2026

Familie Hoppenstedt ist modernen Strömungen und technischen Neuerungen gegenüber durchaus aufgeschlossen. So interessiert sich Frau Hoppenstedt leidenschaftlich für den neuen Einhand-Saugblaser „Heinzelmann“, Opa Hoppenstedt für das Kinderspiel "Wir bauen uns ein Atomkraftwerk", das er seinem Enkelkind schenkt, während Vater Hoppenstedt dafür sorgt, dass der Weihnachtsbaum naturgrün und umweltfreundlich bleibt. Der Heilige Abend vereint die Familie in Glück und Harmonie, und Vater Hoppenstedt lässt es sich nicht nehmen, das kleine Atomkraftwerk eigenhändig zusammenzubauen, bis es das tut, was es eigentlich nicht tun soll, aber gelegentlich eben doch macht: es explodiert!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Loriot
ORF III
Loriot

Loriot

Alle 1 Staffeln und Folgen