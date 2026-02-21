Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lost Places - Straßen ins Nirgendwo

Staffel 1Folge 6vom 21.02.2026
Lost Places - Straßen ins Nirgendwo

Folge 6: Lost Places - Straßen ins Nirgendwo

43 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6

Viele der einst verkehrsstärksten Straßen, die in den vergangenen zwei Jahrhunderten internationalen Handel und Reisen ermöglichten, sind heutzutage nur noch verwahrloste Pfade ins Nichts. Weltweit verwirklichten Ingenieure brillante Ideen, um neue Wege zu eröffnen, die tiefsten Täler und die gefährlichsten Gebirgszüge zu überqueren. Doch gegen die Macht der Natur sind sie nicht mehr gewappnet. Die Dokumentation zeigt die marodesten Straßen der Welt, die heute nur noch Geschichte sind.

