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Lost Places

Lost Places - Folge 117

WELTFolge vom 05.06.2026
Lost Places - Folge 117

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Lost Places

Folge vom 05.06.2026: Lost Places - Folge 117

44 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Mitten in Manhattan ragt die gespenstische Ruine des Pockenkrankenhauses aus dem Stadtbild - einst Hoffnung und Horror zugleich, ein Symbol für Seuchenangst und medizinischen Fortschritt. Außerdem: Japans Festungen rund um die Bucht von Osaka, gebaut aus Angst vor Fremden. Dazu: Schliemanns rastlose Suche nach Troja im Westen der Türkei und Albaniens geheimer U-Boot-Bunker an der ionischen Küste - vier Orte, deren Mauern von Wandel, Verzweiflung, Durchhaltekraft und Legenden zeugen.

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