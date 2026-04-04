Lost Places
Folge vom 04.04.2026: Lost Places Folge 118
44 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Eine Traumvilla auf der griechischen Insel Spetses wird zum Schauplatz eines dramatischen Verrats und dient den Nazis im zweiten Weltkrieg als Hauptquartier. In Beirut trotzt ein Leuchtturm tapfer gegen Modernisierung, Krieg und drohendes Vergessen. Das Seodaemun-Gefängnis in Seoul erzählt vom Mut der südkoreanischen Freiheitskämpferin Yu Gwan-sun. Und Nordirlands Gilford Mill steht für den Aufstieg und Absturz der Leinenindustrie – vier Orte, die Geschichte atmen.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12