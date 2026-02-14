Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places - Folge 30

WELTStaffel 3Folge 8vom 14.02.2026
Lost Places - Folge 30

Lost Places - Folge 30Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge 8: Lost Places - Folge 30

44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6

Der Westwall, von den Alliierten Siegfriedlinie genannt, war die westliche Verteidigungslinie der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Von der niederländischen Grenze im Norden erstreckt er sich über mehr als 600 Kilometer bis zur Schweizer Grenze im Süden. Manche Abschnitte waren mit Bunkern und Panzersperren, den sogenannten „Drachenzähnen“, stark befestigt, andere Abschnitte im bergigen Gelände dagegen kaum. Entlang dieser Linie kam es zu mehreren kriegsentscheidenden Schlachten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lost Places
WELT
Lost Places

Lost Places

Alle 3 Staffeln und Folgen