Lost Places
Folge vom 05.05.2026: Lost Places - Folge 65
44 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
In der Nähe des Loch Lomond ist ein historischer Bau kurz vor dem Einsturz: Buchanan Castle. Was diese Burg so besonders macht, ist, wie sie im Laufe der Jahre mit der Natur verschmolzen ist. Während des Zweiten Weltkriegs diente es als Militärkrankenhaus, das Gebäude ist jedoch noch sehr viel älter. Unweit der Küste des Toten Meeres liegt ein touristischer Ort, der durch das Sinken des Meeresspiegels in einem Krater von der Erde verschluckt wurde.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt