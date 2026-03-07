Lost Places
Folge vom 07.03.2026: Lost Places - Folge 66
42 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6
Hoch über dem Gedränge der legendären indischen Stadt Rishikesh liegen kleine, höhlenartige Kuppelbauten im Wald. Diese bröckelnden Bauten waren einst der Gipfel des spirituellen Luxus. Berühmt wurde dieser Ort durch die Beatles, die diese inzwischen vergessene Ashram zum gefragten Wallfahrtsort machten. Ein Ort, der ebenfalls durch eine Ikone berühmt wurde, ist eine Anlage in Brandenburg. Hier an der Sprunggrube trainierte Jesse Owens, einer der besten amerikanischen Athleten aller Zeiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6