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Lost Places

Lost Places - Folge 77

WELTFolge vom 28.03.2026
Lost Places - Folge 77

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Lost Places

Folge vom 28.03.2026: Lost Places - Folge 77

43 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6

Die Insel Peleliu ist gezeichnet von seiner Vergangenheit: Überwucherte militärische Relikte erinnern an eine grausame Schlacht. Die Festung Fort Alexander vor der Küste von St. Petersburg wurde zur Verteidigung erbaut, im Jahr 1897 wurde dort ein Labor zur Untersuchung der Pest errichtet. Eine abgelegene, hufeisenförmige Ruine in Rumänien hielt einst hunderte Verbrecher gefangen. Und die Ruinen in der Geisterstadt Puerto Cristal im Süden Chiles erinnern an längst vergangenen Wohlstand.

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