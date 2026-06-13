Lost Places
Folge vom 13.06.2026: Lost Places - Folge 75
43 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6
An der Südspitze von Bali liegt eine Ansammlung von mit Graffiti bedeckten Ruinen. In Belgien befinden sich die Überreste einer kreisrunden Festung aus Stahlbeton, die zur Verteidigung während des Ersten Weltkriegs diente. Das Greenbrier Ressort in den USA: Eine noble Einrichtung, die unterirdisch an eine geheimnisvolle Anlage angebunden ist. In Abu Dis, am Rande Jerusalems, erinnert die verlassene Ruine des Palästinensischen Parlaments an den verlorenen Frieden.
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Genre:Dokumentation, Technologie, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt