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Lost Places

Lost Places - Folge 89

WELTFolge vom 05.05.2026
Lost Places - Folge 89

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Lost Places

Folge vom 05.05.2026: Lost Places - Folge 89

43 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Eine Ruine in Schottland birgt ein dunkles Geheimnis: Das ehemalige Hartwood Hospital verbreitete unter den Anwohnern Angst und Schrecken. Welche Experimente führte der ehemalige Leiter Dr. Clarke an seinen Psychiatrie-Patienten durch? Außerdem: Wo verstecken sich die sagenumwobenen hängenden Gärten von Babylon? Und: eine Geisterstadt in New Mexico, die auf Verrat und Betrug errichtet wurde, sowie eine deutsche Fabrik die Porzellan erschwinglich machte und ein legendäres Design entwickelte.

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