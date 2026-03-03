Lost Places
Folge 12: Lost Places - Folge 90
44 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6
In den philippinischen Gewässern, nahe des verwahrlosten Ortes Corregidors, liegt ein Vermögen von vier Millionen Dollar versteckt. Wer wirft so viel Geld über Bord und warum? Außerdem in dieser Folge: das düstere Zuchthaus „Missouri State Penitentiary“ in Jefferson City, in dem viele berüchtigte Verbrecher inhaftiert wurden und die Karriere eines Schwergewichts-Champions ihren Anfang nahm. Und: ein herrschaftliches Gebäude in Wiltshire, dessen Kreuzgang Harry-Potter-Fans weltweit verzauberte.
Lost Places
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6