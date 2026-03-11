Lost Places
Folge vom 11.03.2026: Lost Places - Folge 81
44 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Halb Flugzeug, halb Schiff: Das „Kaspische Seemonster“ war ein Geheimprojekt der Russen, welches selbst die CIA einschüchterte. Heute liegt das mysteriöse Fluggerät, welches als Flugzeugträger-Zerstörer dienen sollte, am Strand des kaspischen Meeres. Außerdem in dieser Folge: Die Ruine einer ungewöhnlichen Haftanstalt in Georgia, eine geheimnisvolle Siedlung im Dschungel Kambodschas und ein kühnes Experiment auf einer verborgenen Insel, mit dem Argentinien zur Supermacht aufsteigen sollte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6