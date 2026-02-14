Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places - Folge 82

WELTStaffel 7Folge 4vom 14.02.2026
Lost Places - Folge 82

Lost Places - Folge 82Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge 4: Lost Places - Folge 82

43 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6

Die Thermalquellen im südwestlichen Bergland Rumäniens galten als königlicher Rückzugsort, bis sich der Kurort in einem Netz aus Korruption verstrickte. Außerdem in dieser Folge: Ein Schmiedeberg im polnischen Riesengebirge, der einen gefährlichen Schatz barg, eine Fabrik in Uruguay, welche die Wirtschaft des Landes revolutionierte und das versteckte Niagara-Kraftwerk, eines der frühesten und nachhaltigsten Wasserkraftwerke Nordamerikas.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lost Places
WELT
Lost Places

Lost Places

Alle 3 Staffeln und Folgen