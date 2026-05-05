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Lost Places

Lost Places - Folge 87

WELTFolge vom 05.05.2026
Lost Places - Folge 87

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Lost Places

Folge vom 05.05.2026: Lost Places - Folge 87

43 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Eine märchenhafte Architektur inmitten eines Sees beeindruckt bis heute die Besucher des französischen Schlosses De La Mothe-Chandeniers in Les Trois-Moutiers. Hinter den Mauern verbirgt sich eine dramatische Geschichte jahrelanger Vernachlässigung und eines tragischen Brandes, von welchem sich das Schloss nie vollständig erholen konnte. Ebenfalls in dieser Folge: eine unterirdische Stadt im Herzen der Türkei und ein Krankenhaus in Kansas City, welches für soziale Gleichberechtigung kämpfte.

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