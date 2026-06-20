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Lost Places

Lost Places - Folge 93

WELTFolge vom 20.06.2026
Lost Places - Folge 93

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Lost Places

Folge vom 20.06.2026: Lost Places - Folge 93

43 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Faszinierende Überreste vergangener Zeiten: Mitten in der Wüste New Mexicos steht eine rätselhafte Holzkonstruktion, die als Schauplatz für bahnbrechende Tests diente. Welche lebenswichtige Technologie stand hier auf dem Prüfstand? Außerdem: Ein Geheimversteck im Felsen von Gibraltar, eingerichtet für britische Spione. Eine sowjetische Munitionsfabrik, verborgen auf einer estnischen Insel. Und: Ein Bergdorf in Italien, dass vom Zufluchtsort zur Gefahrenzone wurde.

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