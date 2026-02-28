Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lost Places

Lost Places - Folge 105

WELTStaffel 9Folge 3vom 28.02.2026
Lost Places - Folge 105

Lost Places

Folge 3: Lost Places - Folge 105

44 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 6

Ausgerechnet das tropische Inselparadies Montserrat ist der Entstehungsort einiger der erfolgreichsten Pop-Alben der 80er Jahre. Warum? Weil Produzentenlegende Sir George Martin nach dem Ende der Beatles hier sein mit modernster Technik ausgestattetes AIR Studio baute. Leider machten Naturkatastrophen dem Musik-Mekka ein jähes Ende. Außerdem: Ein luxuriöses Lichtspielhaus in Arkansas wartet auf das Ende seines Dornröschenschlafs. Und: Die Salpa-Linie, ein monumentaler Kraftakt Finnlands.

