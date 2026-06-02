Lost Places
Folge vom 02.06.2026: Lost Places - Folge 110
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Ein berüchtigter US-Knast, in dem Bandenkriege tobten und Menschenversuche gemacht wurden, der aber auch als Kulisse für die Hollywood-Komödie GBlues BrothersG diente: Willkommen im verlassenen Gefängnis von Joliet. Und: ein weitläufiger Bunker in den Bergen von Bosnien und Herzegowina, in dem der ehemalige kommunistische Herrscher Jugoslawiens, Josip Broz Tito einen Nuklearkrieg überleben wollte. Plus: französische Kolonialkämpfe auf Taiwan und ein geflutetes Dorf in Portugal.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt