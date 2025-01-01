Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Der Songtext

ProSiebenStaffel 1Folge 114
Der Songtext

Der SongtextJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 114: Der Songtext

24 Min.Ab 12

Lotta ist von Svens Geständnis erschrocken. Gerade als sie ihn fragen möchte, ob er sich neu verliebt hat, kommt Anna zurück. Die merkt, dass mit Sven etwas nicht stimmt, aber Lotta kann ihre Sorgen zunächst zerstreuen ... Wenig später bei Firework Records: Lotta sieht, wie Leander ihren Songtext kopiert. Entsetzt beobachtet sie, wie er sich kurz darauf mit Alex trifft und ihr den Text gibt ... Indes entschließt sich Olivia, an Alex' Geldreserven zu gehen, um Jareis auszuzahlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen