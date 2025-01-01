Lotta in Love
Folge 18: Love hurts
24 Min.Ab 12
Lotta wird bei Firework Records immer stärker von Klaus eingespannt. Sie soll von Laurenz auf eine in Kürze bevorstehende Autogrammstunde vorbereitet werden. Diesmal hat Lotta keine großen Bedenken, weil sie nur noch an Michael denken kann ... Kaye hat sich zwar von Ninja küssen lassen, aber sie warnt ihn eindringlich, irgendjemandem davon zu erzählen. Statt zum Date mit Vince zu gehen, trifft Kaye sich mit Tabatha - Vince ist enttäuscht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH