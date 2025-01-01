Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Der Videodreh

ProSiebenStaffel 1Folge 45
Der Videodreh

Lotta in Love

Folge 45: Der Videodreh

24 Min.Ab 12

Der Dreh mit Lotta als Alex läuft super. Sie muss sich zwar erst daran gewöhnen, als Star hofiert zu werden, ihre sympathische Art kommt aber beim Team gut an. Laurenz und Klaus erfahren indes, dass bereits Gerüchte über Alex' Erschöpfungszustand kursieren, die Lotta durch ihren Auftritt aber widerlegt. Vince weicht Kaye aus und bleibt ihr eine Erklärung für sein distanziertes Verhalten schuldig. Stix erfährt, dass Ninja mit Kaye geschlafen hat und macht sich daraufhin Sorgen.

