Lotta in Love

Pop-Heldin 2005

ProSieben Staffel 1 Folge 49
Pop-Heldin 2005

Pop-Heldin 2005Jetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 49: Pop-Heldin 2005

24 Min. Ab 12

Lotta hat ihren Auftritt bei VIVA erfolgreich bestanden. Tabatha und Laurenz sind begeistert, und auch Olivia findet lobende Worte. Achim, immer noch ahnungslos, ist erfreut über Alex' guten Gesundheitszustand. Die Band allerdings ist sauer auf Michael, weil sie schon wieder nicht informiert wurde. Dabei überlegen Kaye und Stix, die Band zu verlassen. Auch Hendrik macht seiner Enttäuschung Luft - es kommt zum Streit mit Michael ...

