Lotta in Love

Das Geständnis

ProSieben
Staffel 1
Folge 65
Das Geständnis

Das GeständnisJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 65: Das Geständnis

24 Min.Ab 12

Patrick holt Lotta von Zuhause ab und versetzt damit Anna und Sven in Erstaunen, als die den gut aussehenden Typen in ihrer Wohnung sehen. Das nutzt Lotta aus, um Michael eifersüchtig zu machen. Als ihr Patrick nach dem Unterricht im Leonies ein eindeutiges Kompliment macht, ist Lotta völlig durcheinander ... Leonie erfährt indes aus dem medizinischen Attest, den Rainer ihr hinterlassen hat, dass er zeugungsunfähig ist ...

Lotta in Love
ProSieben
