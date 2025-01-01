Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 9
Folge 9: Die Wahrheit

25 Min.Ab 12

Anna überrascht Lotta, wie sie zu Hause für ihren Auftritt als Alex übt. Erschrocken, aber auch erleichtert, dass Anna nun die Wahrheit kennt, gesteht sie Anna, dass sie Alex doubeln soll. Das Coaching mit Laurenz macht aber nur geringe Fortschritte. Kurz bevor Lotta aufgeben will, gelingt es ihr, aus sich heraus zu gehen - und ist fantastisch. Als sie sich später neugierig ins Aufnahmestudio schleicht, wird sie von Michael überrascht ...

