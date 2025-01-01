Lotta in Love
Folge 117: Wettlauf mit der Zeit
24 Min.Ab 12
Lottas bevorstehende Single-Veröffentlichung wirbelt alles durcheinander. Achim macht Lotta ernsthafte Hoffnungen auf einen Vertrag bei Firework Records ... Jessie versucht derweil, ihren Patzer mit der PR-Mitteilung wieder wett zu machen. Sie flirtet verschärft mit Ninja und hofft so, Details über Lottas Song für Klaus zu erfahren. Olivia hat inzwischen ernsthaft Angst, durch Jareis' Enthüllungen im Gefängnis zu landen. Sie sieht nur noch einen Ausweg: Sie muss ihn umbringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
