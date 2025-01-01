Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 117
24 Min. Ab 12

Lottas bevorstehende Single-Veröffentlichung wirbelt alles durcheinander. Achim macht Lotta ernsthafte Hoffnungen auf einen Vertrag bei Firework Records ... Jessie versucht derweil, ihren Patzer mit der PR-Mitteilung wieder wett zu machen. Sie flirtet verschärft mit Ninja und hofft so, Details über Lottas Song für Klaus zu erfahren. Olivia hat inzwischen ernsthaft Angst, durch Jareis' Enthüllungen im Gefängnis zu landen. Sie sieht nur noch einen Ausweg: Sie muss ihn umbringen.

