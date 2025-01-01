Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 121
24 Min.Ab 12

Sven hat mit Anna Schluss gemacht. Lotta will für ihre Freundin herausfinden, wer dahinter steckt. Leander schreibt indes Lottas neuen Song um. Erst ist sie gekränkt, doch dann lädt sie ihn aus Dankbarkeit zum Abendessen ein. Zufällig ist auch Sven da, der das Rendezvous eifersüchtig beäugt. Als ihn Lotta später direkt auf Anna anspricht, gesteht ihr Sven seine Liebe ... Jessie startet bei Ninja weitere Versuche, um an Infos zu Lottas Song zu kommen - doch der hält dicht.

