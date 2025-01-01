Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Alex' Zusammenbruch

ProSiebenStaffel 1Folge 59
Alex' Zusammenbruch

Alex' ZusammenbruchJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 59: Alex' Zusammenbruch

24 Min.Ab 12

Alex geht es etwas besser. Olivia erzählt ihr, dass sie nicht mehr gedoubelt werde, doch Alex misstraut ihr. Sie sucht Lotta in der WG auf, um die Sache zu klären, und findet die Bestätigung für ihren Verdacht: Ihre Mutter hat sie wieder belogen. Unterdessen verlangt Olivia von Klaus, dass Lotta nie wieder als Alex in der Villa auftritt ... Leonie trifft sich mit Rainer und überreicht ihm ein Flugticket nach Australien. Sie macht ihm klar, dass sie ihn nie wieder sehen will ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen