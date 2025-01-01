Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 78
24 Min.Ab 12

Lotta weist Michael nach wie vor zurück. Sie will weder hören, was er ihr sagen will, noch glaubt sie seinen Komplimenten. Sie fühlt sich ausgenutzt von ihm und zieht sich verletzt zurück ... Michael konfrontiert Klaus mit der Frage, was Lotta im Studio zu suchen hat und wie sie zu dem neuen Song kommt, den sie dort geprobt hat. Klaus fühlt sich von Michael unter Druck gesetzt und befürchtet, dass sein Plan, Lotta die Single singen zu lassen, auffliegen könnte ...

