Lotta in Love
Folge 83: Der Rausschmiss
24 Min.Ab 12
Lotta versucht verzweifelt, Michael von ihrer Unschuld zu überzeugen - ohne Erfolg. Derweil bleibt auch Simone nicht verborgen, dass ihre Tochter Probleme hat. Lotta will, dass Klaus die Song-Geschichte endlich richtig stellt und droht ihm mit der Presse. In der Band brodelt es ebenfalls: Ninja und Kaye haben eine Beziehungskrise, die Spannungen übertragen sich auch auf Hendrik und Jessie. Als Michael der Band erzählen will, dass Lotta den Song singt, taucht plötzlich Alex auf.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH