ProSiebenStaffel 1Folge 83
Folge 83: Der Rausschmiss

24 Min.Ab 12

Lotta versucht verzweifelt, Michael von ihrer Unschuld zu überzeugen - ohne Erfolg. Derweil bleibt auch Simone nicht verborgen, dass ihre Tochter Probleme hat. Lotta will, dass Klaus die Song-Geschichte endlich richtig stellt und droht ihm mit der Presse. In der Band brodelt es ebenfalls: Ninja und Kaye haben eine Beziehungskrise, die Spannungen übertragen sich auch auf Hendrik und Jessie. Als Michael der Band erzählen will, dass Lotta den Song singt, taucht plötzlich Alex auf.

