Lotta in Love
Folge 98: Lotta will ihre Unschuld beweisen
24 Min.Ab 12
Lotta darf das Tonstudio offiziell nutzen und bietet Michael die Stirn. Klaus beschwert sich daraufhin bei Achim: Das Studio fiele unter seine Kompetenz als Geschäftsführer - er solle sich raushalten ... Tabatha packt nach ihrer Kündigung ihre Sachen. Jessie hat sich bereits auf ihrem Platz breit gemacht. Tabatha erzählt Laurenz von Klaus' miesem Spiel. Der ist entsetzt, dass Klaus sie rausgeworfen hat und informiert sofort Achim darüber.
