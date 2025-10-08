Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotterien Sporthilfe-Gala 2025

ORF1Staffel 1Folge 2vom 08.10.2025
Folge 2: Lotterien Sporthilfe-Gala 2025

115 Min.Folge vom 08.10.2025

Im Rahmen „Lotterien Sporthilfe-Gala“, veranstaltet von der Österreichischen Sporthilfe, werden die Auszeichnungen der Sportlerinnen und Sportler des Jahres verliehen. Die Laudatoren des Abends bilden einmal mehr das Who’s who des heimischen Spitzensports ab. In folgenden Kategorien werden die Sportlerinnen oder Sportler des Jahres gewählt und mit dem NIKI ausgezeichnet: Sportlerin und Sportler des Jahres Team des Jahres Sportlerin oder Sportler des Jahres mit Behinderung Special-Olympics-Sportlerin oder Sportler des Jahres Trainerin oder Trainer des Jahres Aufsteigerin oder Aufsteiger des Jahres Sportlerin oder Sportler mit Herz Auch der Sportmoment des Jahres wird ausgezeichnet sowie ein Special Award vergeben. Letzterer geht heuer an die drei „Formel-1-Österreicher“ Helmut Marko, Toto Wolff und Gerhard Berger. Moderation: Karina Toth und Lukas Schweighofer

