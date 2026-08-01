Lou!
Folge 1: Internet-Gespött
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Michel möchte die Schule wechseln. Seitdem ein Video von ihm im Internet kursiert, in dem er total lächerlich tanzt, ist er zum allgemeinen Gespött geworden. Lou setzt sich alsbald in den Kopf, ihm dabei zu helfen, das Negativ-Abenteuer Internet zu überwinden. Dort findet Lous Mutter auch ein Video von Richard, in dem er als Würstchen verkleidet von seinem Erzfeind Jean-Pierre zu Boden gestreckt wird. Was er im Gegensatz zu allen anderen gar nicht lustig findet.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat